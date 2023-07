Reisiseltskond, on need siis sõbrad või naabrid, perekond või lapselapsed, teeb reisimise palju seikluslikumaks. Kuid kas ka teid on reisi eel tabanud ärevust tekitavad mõtted, et kuidas me seal omavahel päeva korraldame? Kas meil on ühiseid huvisid või mismoodi me kulutusi jagame?