KUS OLED NÜÜD SA? Kas keegi tunneb söakat naist 60 aastat vanalt fotolt?

Marina andis oma paberkirjas teada, et kuulis oma emalt Aino Anfinogenovalt (28.02.1930—3.06.2022) Malle Tomsoni nime juba lapsepõlves. Ümbrikus oli ka mustvalge foto blondist lokkispäisest kaunitarist. „Selle pildi kinkis proua Malle minu emale 1963. aastal. Ma ei tea, kas see on sama Malle, kellest teie kirjutasite, aga loodan, et ei eksi.“