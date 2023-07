Minu telemaja töö algusaastail liikus ringi legend, mis on hajameelsuse kuldnäide. Istunud kord üks meie vanema põlve režissööre vabal hetkel telemaja kohvikus, lobisenud kolleegidega ja korraga märganud käekotti enda kõrval. Arvates, et keegi on oma ridiküli maha unustanud, viinud selle puhvetipidaja kätte. Alles hiljem avastas, et kott oli tema enda oma.