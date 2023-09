Naistelehe toimetajad katsetavad: kas moodsad kortsuplaastrid teevad aastatele tuule alla?

Kortsupadjad pole uudistoode, vaid tasapisi, kuid järjekindlalt aina rohkemate kasutajate ilurutiini trügivad abimehed kestvama nooruslikkuse säilitamiseks. „Sellisel kujul tulid padjakesed müügile umbes kümme aastat tagasi, aga seda rohkem Austraalias ja USAs. Aasta-aastalt leiavad need aina enam austajaid, sest kasutamine pole keeruline ning ka tulemust näeb kiiresti,“ räägib Miamo esindaja Laura Kukumägi. Padjakesi leiab erinevast materjalist, võidukäiku teevad aga just 100% silikoonist tooted. „Tegemist on puhta silikooniga, mis ei sisalda lisaaineid, on nahal värskendav, pehme ja mõnus. Ideaalne suvine hellitus!“