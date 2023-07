Naistelehe moetoimetaja soovitab: tujukas, ent lummav valge - suveaja parim valik!

Pole oluline, milline mustrivalik on kandja lemmik, valge tõstab selle alati esile. Troopilised toonid, detailid ja küllus kuuluvad just suve eelisõiguste hulka. Kui kirevus kipub pea sassi ajama või julgusest jääb puudu, piisab ühest esemestki, näiteks pluusist, kotist või püksipaarist, et muster muudaks välimuse elavamaks.