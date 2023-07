LILLENIITUDE LUMMUS: Energia talu maadele jagub värvikirevaid õisi varakevadest hilissügiseni, ükski niit pole kahel järjestikusel aastal sama nägu

„Seejuures, lilleniitudest toona väga ei räägitud,“ sõnab Viljandimaal ravimtaimede kasvatamisele keskendunud Energia talu perenaine Tiiu Siim.

Lapsest saati rohenäpp

Tiiu (65) meenutab, et kui nende pere 26 aasta eest selles talus toimetama hakkas, tahtis tema eluaeg linnas elanud naisena enda ümber näha korralikult niidetud muru. „Kas sul ikka on seda vaja?“ torises kaasa Aivar ikka. Talu asub nimelt suurel maa-alal ja käiguradade-ravimtaimede õpperadade niitmine on isegi ajamahukas töö.