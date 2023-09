MÄLESTUSI KOGUDES | Tegus Urve on käinud juba 40 riigis: „Kui väga tahta, on võimalik vähemalt üks reis aastas endale lubada.“

Urve (67) on äsja saabunud Lõuna-Korea ja Taiwani ringreisilt ning unistab juba Jaapanist. „Kirsside õitsemise aegu võiks see olla minu järgmise kevade pikem kaugmaareis. Kui juhtub, teen ka mõne väiksema sutsaka, nagu möödunud aastal sattusin eksprompt Edinburghi ja Inglismaa läänerannikule. Aga kuni veel jaksan ja tervist on, kogun raha pikemateks ja eksootilisemateks reisideks. Euroopas jõuab ka hiljem tiirutada,“ jutustab reisihimuline daam. Ta on käinud kokku neljakümnes riigis, seejuures Soome, Rootsi ja Läti ei lähe arvesse, sest neisse on ta sattunud korduvalt.