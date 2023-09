Psühholoog annab nõu: kuidas end aidata, kui kibestumus ja kiuslikkus kipuvad ligi?

Kibestumine on inimese hingeseisund, mille käigus tajutakse enda suhtes ebaõiglust või kannatatakse liiga palju, misjärel tekib negatiivne suhtumine iseendasse ja teistesse. Et kibestunud inimene on tundnud pikaajalist pettumust ja negatiivsust, on ta sageli ka ise negatiivne ja haavatav. See seisund võib mõjutada elukvaliteeti ja suhteid teistega.

Reeglina on kibestunud inimene hingelt väga üksildane ja vajab väga ära kuulamist ning mõistmist. Samas on tal oma sisemise hingevalu tõttu endal raske teisi kuulata ja mõista. Tasub teada, et kibestumisega kaasnev kiuslikkus ei ole aga alati tahtlik ja võib olla seotud erinevate põhjustega.