Epp Maria Kokamägi on läbinisti loomainimene: "Nad sunnivad mind elama!"

Uue koera ihaluses kirjutas Epp Maria Rootsi kennelile isegi oma elu esimese motivatsioonikirja. „Kiri tuli pikk. Illustreerisin seda piltidega meie kodust, perest, eelnevatest koertest-kassidest ja lõin enda meelest õiglase ning igati loomasõbraliku pere pildi. Lisasin ka, et olen heategevuses osalenud, joonistanud Eesti Loomakaitse Liidu logo, teinud kampaania „Võtad koera, võtad vastutuse“, püsiannetaja varjupaikades ja palju muudki. End kiites hakkas lausa piinlik. Kuid, oh imet, mu soov tuua haruldane tõug Eestisse põrkus tagasi väga ebameeldival põhjusel,“ jutustab naine. Selgus, et eestlaste maine lemmikloomade kasvatajatena on soomlaste ja rootslaste seas halb. „Keeldumised olid lausa solvavad, sest oli näha, et mu motivatsioonikiri oli lihtsalt õhk, mitte midagi väärt. Eestlased on nende silmis kutsikavabrikandid ja kõiki lüüakse ühe vitsaga,“ nendib kunstnik.

Seda enam läks meel vahel mõruks, kui Instagramis vilksatasid hunt-corgi’de pildid üleskutsega päästa see tõug välja suremast ja eelistada teda trendikoertele. „Mida sa päästad, kui sind juba eos peetakse kurjategijaks ja kutsikavabrikandiks,“ toriseb Epp Maria.

Naine ei andnud alla.