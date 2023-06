Viljandimaal Väluste külas elav Galina Grigorjeva (65) pole kunagi näinud oma poolõde, kellega tal on ühine isa Nikolai. Vanemaks saades on naine hakanud üha sagedamini mõtlema, et tahaks kohtuda õega, kellest isa rääkis. Tal oleks aga vaja niidiotsa, mis aitaks sõsara üles leida.