Keskealisena koolipinki ja autorooli!

Maiu ütleb, et kõigepealt mõtleb ta korralikult läbi, kas tal on seda muutust oma ellu vaja. Ja kui tundub, et on, siis peab ta õigeks asi ära teha, mitte põnnama lüüa. „Kui oled kõik läbi mõelnud, siis on tulemus positiivne. Kui ka põrud, siis võta seda kui kogemust. Mind aitab ka intuitsioon,“ ütleb ta.