TÄIELIK MÜSTIKA! Seletamatud lood Marika Korolevi elus: unenäoline kohtumine lahkunud emaga ja ennustus abikaasa leidmiseks

Emotsionaalselt on Marika (53) laetud praegugi, sest juba juunis esietendub Hüüri mõisas tema enda produtseeritud lavastus „Korduseksam“, milles lööb kaasa ka ise. Kuigi etenduses korraldab korduseksami kunagine õpilane oma õpetajale, meenub Marikale huvitav kokkusattumus. Omal ajal ise eksameid sooritades sattus talle mõnikord küll selline eksamipilet, mida oligi soovinud, aga täpselt sama palju juhtus ka nii, et näppu juhtus just see kõige hullem. Ainuke, mida ei osanud.