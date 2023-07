Tiit Trofimov: „Mediteerimise edu sõltub sellest, kui palju viitsitakse harjutada.“

„Tol ajal ma ise küll ei arvanud, et mul oleks mingit tervendust vaja, aga sageli on isad targemad kui nende 25aastased pojad. Järgmine kogemus meditatsiooniga oli mantrate laulmine. Nägin enda peal väikeseid muutusi kohe esimesel korral ja kolmandal korral ajas see mind juba lihtsalt naerma, nii hea oli olla. Kutsusin edaspidi paljusid samasugustes jamades olevaid sõpru endaga kaasa. Mõni ei saanud magada, mõnda vaevas ärevus, aga neil kõigil hakkas parem,“ kõneleb mees.