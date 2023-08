Enesearengu toetaja Maria Baydar: „Eneseareng on miski, millest me ei pääse. Sellest saab kõik alguse ja selle vastu ei tasu võidelda.“

Inimelu ja -hinge vastu on Maria huvi tundnud kogu oma elu, just seepärast jõudis ta aastaid tagasi enesearenguteemade juurde. „Pean inimeste vaimse heaolu toetamist oma elu missiooniks. Pühendun igapäevaselt selliste praktiliste psühholoogiliste meetodite välja arendamisele, mis aitavad abivajajatel oma sisemaailma korrastada ja läbielamistest terveneda. Olen alati sügavalt huvitunud, kuidas lõpetada inimeste kannatused, kuidas leida toimiv valem ja parimad praktikad, mis aitaks paljusid inimesi nende erinevates väljakutsetes. Minu praktiline kogemus on andnud mulle hindamatu baasi, mille toel olen välja arendanud hästi toimiva meetodi, et aidata korrastada inimeste sisemaailma ja saavutada edu erinevates eluvaldkondades,“ selgitab ta ise põhjust.