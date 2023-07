Tantra pole vaid mehe ja naise vaheline teema: „Paljud meist tahaksid teistele naistele rohkem toeks olla, aga me lihtsalt ei tea, kuidas.“

Just seda meelt on tantristlikku elustiili viljelevad sõbrannad, Eesti tantrafestivali peakorraldajad Kristiina Saul (43) ja Bella Skalkina (42). Kui vaadata ise teisi naisi läbi imetluse ja õppida vastu võtma nende toetust, kartmata reetmist või tagarääkimist, paraneb elukvaliteet ja turvatunne kõigis suhetes.

„Mäletan täpselt, kuidas me kohtusime,“ naerab Bella, mil igapäevaselt teadlikku elustiili ja kohalolupraktikaid viljelevad naised esmakohtumist kirjeldavad. „Olime ühel sünnipäeval ja märkasin, kui Kristiina uksest sisse astus. Mõtlesin, issand kui ilus naine, tahaksin temaga lähemalt tuttavaks saada,“ jutustab ta. „Minule tundus Bella nii pehme ja nii õrn, aga kindlasti selline naine, kes eluraskuse all kokku ei vaju,“ lisab Kristiina. Naised räägivad läbi naeru loo, kuidas tänaseks sügav sõprus elu sisse sai. Kuidas jõuda sellesse kohta, et ilus naine ei näi sulle konkurendina, vaid sa vaatad teha kohe imetlusega?