MIDA LUBAB TÄHEKAART JUULIKUUKS? | On vaja rohkem julgust ja konkreetsust oma õiguste eest võidelda!

Juuli muudab astroloogilises mõttes eriliseks see, et kuusõlmed liiguvad 12. juulil uude märki. Kuusõlmed on punktid, kus Kuu orbiit lõikub Maa orbiidi tasandiga ning neid võiks vabalt nimetada karmasõlmedeks, sest haakuvad saatuslike arengute ja reinkarnatsiooni teekonnaga.