Taimetark Marika soovitab märgata iga näppu sattunud taime: „Ükski neist ei saabu meie ellu juhuslikult.“

Olemari talu perenaine Marika (50) ütleb, et teadmised taimede väe kohta on temaga kaasa tulnud lapsepõlvest. Mõlemad vanaemad kogusid ja kuivatasid ravimtoimelisi taimi ning kogu elu on ta rüübanud isekorjatud taimedest keedetud teed. Pärnaõied ja kummel olid nende peres alati olemas ning pärast seda, kui tädil sündisid lapsed, siis ka naistepuna.

Tasapisi kasvanud pisik

„Olen alati pigem nendega tervist toetanud. Alles siis, kui see pole olnud piisav, otsinud abi arstilt,“ märgib ta. Nii oli kuue lapse emal alati sünnitusmajas kaasas raudrohutee, millest on kasu vereerituse vähendamisel ja piimatootlikkuse suurendamisel. Ka Marika lapsed on kasvanud teadmisega, et kui nad kukuvad või end kuidagi kriimustavad, on abi ema valmistatud hüdrosoolist või salvidest.