Maag Andreas: „Algamas on uus ajastu. Toimub igas mõttes surm ja taassünd, inimeste täielik ülestõusmine.“

„Kas tead, kes sa tegelikult oled?“ Seda pärisid Andreaselt ikka ja jälle tema õpetajad, aga küsimusele vastust anda oli keeruline. Ta tundis enne, kui teadis.

Andreas on maag, aga uue ajastu loomine tõi ka teadlikule mehele kaasa tugevaid tervisehädasid ja emotsioone. Temagi tundis südamepekslemist, iiveldust, pearinglust, koges hirmuhooge, ärakadumise tunnet ja aimdust, et kohe-kohe juhtub midagi. „Mul oli tollal Kristallkoda ja elasin sisuliselt seal. Viisin teadlikult oma energiad võimalikult kõrgele, et sagedused tõuseksid uue reaalsuse tasemele. Mõistsin, et kehalt võetakse justkui kõik. See ongi nagu taassünd.“