PALJU ÕNNE! Eesti vanim elanik Ottilie-Armilde Tinnuri saab täna 110aastaseks. „Mis tunne on elada nii kaua? Tüdineb ära...“

Eesti rahvastikuregistri andmetel on Rakveres elav Ottilie-Armilde Eesti vanim elanik. 1914. aastal sündinud naine on Eesti Vabariigistki vanem. „Tean. Mälu on mul hea.“ Sünnipäevad jäävad vanimal eestlasel ja Eestil lähestikku. Täna tähistab oma sünnipäeva Ottilie-Armilde ja kakskümmend üks päeva hiljem on sünnipäev Eestil. Meie riik on Ottilie-Armildest neli aastat noorem.

„Olen tavaline inimene,“ ütleb ta. Naine ei taha elu mõtet sõnastada, küll aga sõnab, et tähtis on iseenda elu. Kõik, mis teed – teed endale. „Mis on elu? Elu on elu. Muud midagi.“ Sissepoole olemusega naisel oleks pajatada palju, aga Ottilie-Armilde pole just kõige jutukam. Nii on elupäevad olnud – tema olemuses on rohkem varjus kui ristseliti laiali.