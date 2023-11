ÕL ARHIIV | JAAN RANNAP: „Olen ka kõik ära kirjutanud, mis mul on olnud kirjutada.“

Klassitahvli ette sattusite te juba titana? Oli ju teie isa Pornuse kooli juhataja ja ema sealsamas õpetaja.

Me elasime koolimajas. Nii nagu ma käpuli käimise selgeks sain, trügisin tunni ajal klassiruumi. Meie korterist läks uks klassidesse ja vahel unustas õpetaja selle praokile. Kui ma pingiridade vahel käputasin, tegi see lastele muidugi nalja.

Olen varases nooruses kõvasti kaalikaid joonistanud.

Olin nelja-viiene, kui kauplesin endale loa, et võin tundides käia. Lubati tingimusel, et istun vaikselt. Peagi oli mul selge, kuhu maksab minna ja kuhu mitte. Joonistamistunnis sain ka paberilehe ja võisin joonistada. Meie joonistamisõpetaja oli väga mugav, tõi kapsapea, kaalika või kõrvitsa, pani lauale ja ütles, et joonistage. Olen oma varases nooruses kõvasti kaalikaid joonistanud, aga see mind joonistamisoskuses põrmugi ei aidanud.

Paljud teie kirjutatud koolilood on juhtunud ka teie endaga.

Jah, olen üldse oma elust pooled asjad ära kirjutanud, sest kust ikka materjali saada. Jutustuses „Akvarell kollaste kaskedega“ palub joonistamisõpetaja tuua lastel kodust pildi, mille järgi ta tunnistusele hinded paneb. See on üks ühele elust maha kirjutatud. Kuna ma absoluutselt ei osanud joonistada, võtsin pildi kooli vanast seinalehest. Seal oli mitmeid töid kahelt andekalt õelt – Asta ja Maimu Killbockilt. Viisin õpetajale enda meelest Asta kõige tagasihoidlikuma pildi. Mis sellest edasi sai, võite ise raamatust lugeda. (Pallase haridusega õpetaja meelest oli akvarell nii hea, et ta hakkas poisilt aina imesid ootama ja joonistustunnid muutusid Jaani jaoks õige kibedaks – H. P.)

Spordis jõudsite kaugushüppes Eesti koondisesse. Kas olite juba lapsena spordipoiss?