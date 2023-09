Kust hani teab, et hallad on tulemas?

Ilmavanasõnal „kured lähevad – kurjad ilmad, haned lähevad – hallad maas, luiged lähevad – lumi taga" on laias laastus tõepõhi all. Need linnud lahkuvad sügisel tavaliselt selles järjekorras ja suurte haneparvede minekut saadavad sageli ka esimesed külmad. Kuidas aga oskavad haned enda rände just halla-aega sättida?