Kinnitame taliridvad turvaliselt kelgu külge

Seljakotimatkaks on see siiski natuke raske ja kokkupakitult suurte mõõtmetega. Selle täiskaal ulatub 4,4 kiloni ja pakitult on see 20 x 61 cm. Ka hind on vastav, ent väidetavalt on see usaldusväärselt kasutatav ka kuupikkusel Nepali kõrgmäestiku ekspeditsioonil. Kaalust ja mõõtudest tulenevalt pigem baaslaagris.