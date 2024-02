Oskaja saab tänagi soomaagist raua kätte ja lõkkel tööriistad valmis taotud

SOORAUDA LEIAB TÄNAGI. Sõnana on „raud“ meie kanti saabunud sealt, kust raua kasutaminegi – vana-germaani rahvastelt, täpsemalt vana-põhja keelest, milles see sõna oli „raudan“. Kummalisel kombel on vaid meie rahvad jäänud sõna kasutama algses tähenduses – germaanlastel endil ja teistel on see teisenenud rooste järgi punaseks värvuseks (rootsi röd, saksa rot, leedu raudona jne).

Selle üle, miks raud pronksi välja vahetas, on palju arutletud. Enim usutavaid põhjusi on mitu – on ju relva ja tööriista puhul raud palju paremate omadustega kui pronks ning seega tõhusam ja kestvam, raua töötlemine on lihtsam ja vähem tehnilisem ning lõppeks siinmail on muidugi raua toore – peamiselt soomaak – kenasti kättesaadav tänini. Erinevalt vasest ja tinast, mida tuli kaugetelt maadelt kokku kanda, et sellest pronksi valada.

Soorauast on Eestis rauda toodetud juba ajaarvamise algusest peale kuni 18. sajandini välja. Keskajal tuli suur osa meie rauast siitkandi soodest ja seda tehti lausa nõnda suurel hulgal, et jagus ka naabermaadesse müüa. Keskaja vältel toodeti meil rauda kuni 4000 tonni, mis tänases rauakeskses ilmas on pisikogus, kuid toonast puidukeskset eluviisi arvestades hiiglama suur hulk. Tänaseks on ajaloolased avastanud üle 40 sooraua „tehase“, aga tegelikkuses oli neid ilmselt palju enam. Üks neist asus näiteks 13.–14. sajandi Tartus praeguse Püssirohukeldri vastas üle tee Lossi tänava õppehoone kohal. Võimsaim ja suurim „rauatehas“ tegutses Tuiu Rauasaatme mägedel Saaremaal. Vanimaks teadaolevaks kvalifitseerub aga paarituhande aastane „rauatööstus“ Jüris, kus sellele juba vene ajal sobilik mälestusmärkki püstitatud.

LÕÕTS. Samasugust abivahendit nagu sajandeid tagasi kasutavad tule kuumuse tõstmiseks ka tänased sepad. Foto : defender / Shutterstock

Sooraud tekib sooaladel rauarikkast põhjaveest ja selle leiukohti jagub meil väga rohkelt ka täna. Soos jalutaja võib sageli kohata pruunikat vett, millel õlijad laigud peal. See on raudoksiid ja viitab sooraua lademele jalge all. Neis paigus tasub kompassiga ettevaatlik olla, sest sageli ei näita selle nõel mitte põhjapoolusele, vaid samas olevale raualasundile. Ei ole harvad ka juhused, kui kompassinõel pendeldama või koguni ringiratast pöörlema hakkab. Seetõttu tuleb soodes liikudes olla orienteerumisel iseäranis tähelepanelik ja kasutada ka muid suunahoidjaid. Näiteks taevakehad, püsituul, eristuvad orientiirid, kuivenduskraavid, sihid, kauge maanteeheli, asustuse valguskuma või muu, mis kompassinõelana pendeldama ei kipu.

Pruunika värvusega maagimugulad ise on segu erinevatest ainetest, sisaldades heal juhul poole jagu rauda. Kuidas neist oa- kuni kapsasuurustest ubinatest siis raud saadi? Õnneks on tänased praktiseerivad arheoloogid asjade käiku taastanud ka tegevuse läbi. Viimaste kümnendite vältel on kogu töökulg ka mitmeid kordi läbi viidud, kolmel korral vist ka õnnestunult. See tähendab, et lõpptulemusena on valminud puhas separaud. Kuna mul oli õnne kahel korral seda tegevust jälgida, saan siin tööprotsessi lihtsal moel kirjeldada nõnda, nagu see võis ajaarvamise alguses välja näha.

TEEME ISE RAUDA. Hakatuseks tuleb kuni meetri sügavusel asuv maak soost välja kaevata, pinnasest puhastada ja siis kuivatada. Sageli tehti seda pärast õhu käes kuivatamist ka tuleriidal, sest laiuskraad pole meil kiita.