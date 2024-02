Hea kalasupi saab õigesti keedetud leemest

Kui kiisad on pehmed, sõelu need leemest välja. Nüüd on kaks varianti – kas viitsid vähegi suurematelt kiiskadelt maitsva liha luudelt puhastada või viskad kalad minema. Pisike kiisk on nii luine ja vähese lihaga, et selle puhastamine nõuab superkannatust.