„Kõige keerulisem on pildile püüda tavalisemaid linde: põld- või koduvarblasi, kala- või hõbekajakaid, sinikael-parte, hallvareseid või sootuks rasvatihaseid.“

Aga algaja linnupildistajana, eriti praegusel linnuvaesel ajal, võtaksin ma esmajoones suuna mõnda suuremasse parki või püüaksin aimu saada aias toimuvast. Just pargid ja ka Tallinna Botaanikaaed olid mul esimesed paigad, kus talvisel ajal linde pildile püüdsin saada. Nende kohtade kasuks räägib ka see tõik, et kuigi liike ei pruugi seal just ülemäära palju leiduda, siis võib juhtuda, et need vähesedki on inimeste liikumistega pisut enam harjunud kui täiesti metsikus keskkonnas.

Võib ka võtta jälgimise alla mõne talvise lindude toidumaja ning teha endale selgeks seal askeldavad tihased, puukoristajad ja muud seemne- või rasvahuvilised.

AED-PÕÕSALIND. Tema tabamine raamatu tarvis oli üks keerulisemaid ettevõtmisi, kuna ta saabub juba siis, kui põõsad ja puud on täislehtes ning tegutseb pea kogu aja rohelise müüri varjus. Foto : Karl Adami

Kui palju loodusfotograaf oma fotot töödelda tohib?

Alustasin looduse jäädvustamisega ajal, mil Eestis oli loodusfotodele orienteeritud veebileht looduspilt.ee, kust sai töödele pidevalt kriitikat. Seda õiglast ja mõnikord ebaõiglast tagasisidet oodati ning seepärast sinna tihtipeale fotosid ka üles laeti. Mulle kui algajale olid toredad need hetked, kui viie palli süsteemis õnnestus fotol teenida kelleltki hindeks 3 või suisa 4. Eraldi pöörati siis tähelepanu muuhulgas sellele, kas foto on n-ö üle võlli töödeldud või mitte. Kuigi keskkond ise vaikselt hääbus, siis mul on tunne, et vähemalt Eestis tegutsevate loodusfotograafide seas jäi kehtima selle joone hoidmine, et töödelda võiks fotosid võimalikult vähe.

Seejärel ilmusid uued kanalid, kus oma fotosid näidata. Enam polnud oluline hoida pilte ainult mingil loodusfotolehel või oma kodulehel, vaid esile kerkisid Instagram, Facebook jne. Värskeid fotohuvilisi tuli samuti peale, kuid neil oli see looduspilt.ee keskkonna „kool“ läbimata.

Vahepeal need vaikimisi paika pandud piirid hägustusid. Mõnikord, kui sotsiaalmeediasse postitatud fotosid sirvisin, tundus mulle, et oluline pole ka see, mis valguses sa üht või teist hetke jäädvustad, sest hiljem saab selle justkui sobivaks töödelda. Kohati näis isegi, et hulga vähem tähelepanu said nende piltnike tööd, kellele olid olulised nii valgus, hetk, teravus kui kadreering ning kes tegid kõik endast oleneva, et algset materjali peaks võimalikult vähe töötlema. Tänaseks on see liigne töötlemine ja ülearuste filtrite lisamine ehk pisut tagasi tõmmanud.