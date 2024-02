Vimba ja siiga tuleb Pärnus nii sula kui pakasega

KAKS NÄDALAT VAREM OLI PAKAST MÄRKSA ROHKEM. Suurte külmadega on mul kahetised tunded. Hea meel on seepärast, et jää kasvab mühinal. Juba maja all oli eelmine nädal 10+ cm. Kurvem meel on sellest, et üle kümnekraadise külmaga kirbutamine on üks suur-suur kannatamine. Auk jäätub kiirelt, käed külmetavad, sest mulle meeldib püüda paljaste kätega; ühe paiga peal kaua püüda ei kannata ja püügikoha vahetamine toimub ka väikeste vahemaade kaupa, sest pika distantsi läbimise järel külmuvad sääsevastsed ära ja uue puntra otsa saamine on ka üks paras katsumus. Lohutan ennast sellega, et peaasi, et jää kasvab. Ei lähe vast keset talve enam minema, kui peaks mingi aeg suuremat sorti sula tegema.