Eesti kalastusgiidide avalik kiri ministrile ja Keskkonnametile: millal kaovad ebaseaduslikuks tunnistatud paisutused?

Riik on tegelenud meile teadaolevalt pidevalt paisude likvideerimisega. Sindi paisu likvideerimist on raske alahinnata - kindlasti tuhanded, kui mitte isegi kümned tuhanded kalastajad püüavad nüüd seda tulemust Sindi endisest paisust üles- ning allavoolu. Kala rändab kudele kaugele ülesvoolu ja loodetavasti varsti on tulemusi näha ka lõhe, jõesilmu, tindi ja forelli ressursi suurenemises. Nii saame ka meie, kalastusgiidid päriselt tegeleda turundusega välismaale, et tuua siia kalastusturiste püüki nautima ja meie majandust toetama. Eelkõige on nende peamine lemmik lõheliste püük (lõhe ja meriforell). Eesti saab ja võib olla lõheriik, kui vaid me ise piisavalt pingutame. Pärnu jõgi oli suurepärane algus ja Sindi paisu mõju ning likvideerimise fakt on jõudnud maailma eri nurkadesse. Seda nii näiteks Euronewsi https://www.euronews.com/green/2023/10/17/restoring-european-rivers-a-win-win-scenario-for-humans-and-nature) kaudu kui ka suures loodusdokumentaalis „Dam Busters“ (pole Eestis veel avaldatud), mis tänaseks on vististi juba linastunud 50-s riigis.

Samas on kurb näha, et aastaid ja lausa aastakümneid oleme mõne paisuga endiselt tupikus. Jägala, Kunda I, Kotka, Kunda IV, Saesaare jt on paisud, mis põhimõtteliselt tagavad, et meie parimates lõhe- ja forellijõgedes ei saa kunagi kala olema selle potentsiaalses mahus, kuni paisud säilivad. Ja valus on seda tunnistada, sest pea kõikidel sellise probleemiga paisudel on Riigikohus otsustanud, et paisutus on ebaseaduslikud või on sarnaste paisude kohtuasjades samadel asjaoludel seda Riigikohus kinnitanud.

Eesti lõheliste jõgede nimestikku kuulub 125 jõge, kus on kohustus tagada kalade läbipääs, sh eelpool mainitud jõed. Seega jääb arusaamatuks, miks meie kalavarud ja kalastajad peavad endiselt taluma seda ebaõiglust? Nende ebaseaduslike olukordade tõttu kaotame näiteks pelgalt Kunda jõe näitel enam kui 250 000 euro väärtuses kalanduslikku ressurssi aastas! Ja seal on Riigikohus teinud otsuse juba 2018. aastal!

Lisaks tuli jaanuaris 2024 lõpuks ka otsus Linnamäe paisjärve kohta, kus Riigikohus tõdes, et Muinsuskaitseamet ei saa eirata looduskaitselisi piiranguid läbi kultuuriväärtuste kaitse kehtestamise. Ehk kui Keskkonnaamet ütleb, et paisutus tuleb likvideerida, siis enam takistusi ei ole. See kehtib siis nii Kunda I, Kunda IV, Kotka, kui ka Linnamäe paisu kohta.