Teisipäeval püsib jäävihma võimalus, transpordiamet kehtestab mitmel pool Eestis rasketest ilmaoludest tingitud erilise hoolderežiimi

Liiiklejatel tuleks arvestada, et talvised teeolud on muutlikud ning teekonda planeerides tuleb varuda rohkem aega, vajadusel vähendada sõidukiirust, vältida ohtlikke manöövreid ja hoida pikivahet. Kindlasti ei ole lubatud maksimaalne kiirus sobilik liiklemiseks tuisu, lumevaalude ja libedaga.

Jäävihm on sademed, mis kujutavad endast osaliselt või täiesti jäätunud vihmapiisku, on kirjutanud Kairo Kiitsak.

Lumi sulab soojas õhukihis vihmapiiskadeks, kui need satuvad uuesti külma (miinuskraadidega) õhukihti, kus need hakkavad jäätuma. Nii tekivad peenikesed ja tugevad läbipaistvad jääterad diameetriga 1–3 mm. Seega on jäävihma ajal tegu tugeva inversiooniga: kõrgustes on soojem, maapinna lähedal külmem. Inversioon ehk situatsioon, kui õhutemperatuur tõuseb atmosfääris kõrguse suurenedes vastupidi nn normaalsele olukorrale, mil õhutemperatuur langeb atmosfääris kõrgemale tõustes.