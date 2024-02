Teisipäeval püsib jäävihma võimalus

„Värske ilmaprognoosi kohaselt on homse jäävihma tõenäosus mõnevõrra vähenenud, kuid jälgime pidevalt ilmaprognoose ja hoiame oma hoolduspartnereid kõrgendatud valmisolekus, et nad saaksid muutuvatele ilmaoludele koheselt reageerida ja suunata vajadusel tänavatele kogu ressurss. Palume linnakodanikke jälgida ilmateadet ja käituda liiklemisel talvetingimustele sobivalt. Jalakäijatel tuleks veenduda jalanõude sobivustes talvetingimustega ja enne ülekäigurajale astumist veenduda, et sõidukid jõuaksid peatuda, sest libedus võib pikendada sõidukite pidurdusteekonda,“ hoiatas Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sulg.

Jäävihm on sademed, mis kujutavad endast osaliselt või täiesti jäätunud vihmapiisku, on kirjutanud Kairo Kiitsak.

Lumi sulab soojas õhukihis vihmapiiskadeks, kui need satuvad uuesti külma (miinuskraadidega) õhukihti, kus need hakkavad jäätuma. Nii tekivad peenikesed ja tugevad läbipaistvad jääterad diameetriga 1–3 mm. Seega on jäävihma ajal tegu tugeva inversiooniga: kõrgustes on soojem, maapinna lähedal külmem. Inversioon ehk situatsioon, kui õhutemperatuur tõuseb atmosfääris kõrguse suurenedes vastupidi nn normaalsele olukorrale, mil õhutemperatuur langeb atmosfääris kõrgemale tõustes.