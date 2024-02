Aasta alguses jõustus rida muudatusi kalapüügieeskirjas

Selle aasta 1. jaanuarist on tõusnud haugi alammõõt – nüüd tohib püüda haugi, kelle pikkus ninamiku tipust kuni sabauime lõpuni on 50 cm (kuni 31.12.2023 45 cm). Alammõõt haugile kehtib kõigis siseveekogudes ja ka merel.

Haug ja ahven on meil väga populaarsed püügikalad, talvine jääalune ahvenapüük on eriti populaarne Pärnu lahel ning Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel. Keskkonnaamet on jaanuarikuus teinud tavapärasest tihedamat järelevalvet nendes piirkondades. Heameel on öelda, et kalastajad teavad uusi alammõõte ja tuvastatud on ainult mõned üksikud rikkumised.