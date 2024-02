Talvine riietus ei peagi ülihästi hingama

Õige talvise matkariietuse valimine on väga oluline, et teie retk õnnestuks, kestku see siis paar tundi või mitu päeva.

Kui riietuda liiga soojalt, on teil lõpuks palav ja olete higine (mille tagajärjeks võib olla külmetus). Teisest küljest, kui te ei kanna piisavalt kihte, hakkab külm ja tuju läheb nulli.

Sellest on küll sada korda räägitud, kuid talviseks matkaks riietumise võti on kanda kihte, mis hoiavad teid nii soojas kui ka kuivas – nii ilmastiku kui teie enda higi eest. Tegelikult kehtib see ka teistel aastaaegadel.

Niipea kui hakkab palav, tuleks peatuda ja võtta üks vahekiht vähemaks või asendada õhemaga. Kui aga jääte õhtul laagrisse, kus keha saab liikumise arvelt vähem sooja, tuleks mõni kiht lisada. Seepärast tasub oma seljakotis alati kaasas kanda mõnd vahekihti lisaks mõttega, et äkki läheb vaja.

Klassikaline kihtide arvestus käib nõnda – naha vastas on pesu, seejärel soe vahekiht, enamasti fliis, ning siis tuule ja sademete eest kaitsev nn koorikjope. Soojema ilmaga pole soojemat kihti vaja ja saab jope otse pesu peale tõmmata, või siis kasutada õhukest fliisi. Talvel võib aga olla ka nii külm, et peale fliisi tuleb kooriku all kanda paksemat vahekihti. Ideaalis võiksid kõik kihid olla võimalikult kerged ja hingavad ning neid peaks saama väikseks kokku pakkida, et oleks mugav kotis kaasas kanda. Paljud joped-fliisid näiteks pakivad ennast mugavalt omaenda taskusse.

MERIINOPESU. Kapuuts pakub külma korral lisakaitset. Foto : BublikHaus / Shutterstock

ALUSKIHT JUHIB NIISKUSE ÄRA. Talvise matkamise aluskihi eesmärk on reguleerida kehatemperatuuri ja juhtida samal ajal higi kehast eemale. Külmaga on eriti oluline, et teie talvised matkariided aitaksid higi nahalt eemale viia, sest kui pesu jääb seljas niiskeks, siis see jahtub ja on suur oht külmetuda.