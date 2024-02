Riigikohus otsustas: kultuurimälestise kaitsevöönd ei takista veekogude ja Natura alade kaitset

Riigikohus selgitas, et muinsuskaitseliste ja muude keskkonnahuvide vastastikuseks kaalumiseks on pädev asutus Keskkonnaamet ning keskkonnaõiguse (praegusel juhul eelkõige Natura alade kaitset puudutavad) normid kaaluvad vastuolu korral üles muinsuskaitselised huvid. Seega tuleb Keskkonnaametil küll veeloa menetluses arvesse võtta muinsuskaitselisi huve, aga juhul, kui amet jõuab järeldusele, et neist hoolimata ei ole alust veeluba väljastada, on selle järeldusega seotud ka Muinsuskaitseamet. Paisutamise keskkonnamõju tuleb hinnata veeloa menetluses ja seejuures ei vaja Keskkonnaamet veeloa andmisest keeldumiseks Muinsuskaitseameti nõusolekut.

Sisuliselt andis Riigikohus käskkirjale MTÜ poolt soovitud tähenduse ilma käskkirja ühtki punkti tühistamata. Kuna MTÜ taotles käskkirja punkti tühistamist, mitte samale käskkirjale õige sisu kinnistamist, siis formaalselt jäi MTÜ kaotajaks, kuigi sisuliselt võitis. Keeruline ja ootamatu lahendus. Sellise otsuse kohaselt jäid osapoolte kulutused nende enda kanda, v.a Linnamäe HEJ elektritootja Wooluvabrik, kelle kulutustest peab MTÜ tasuma kohtukulusid 2900 euro ulatuses.

Eestis on Muinsuskaitseameti ja keskkonnakaitse kemplus toimunud juba väga pikka aega. Tõsi, on tehtud ka koostööd, kus muinsuskaitsealune vesirajatis on kenasti kohandatud nii, et jõgi saab vabalt voolata ning ka muinsuskaitseväärtused säilivad ja on kõigile nähtavad. Nii nagu on tehtud näiteks Jändjal.

ÜKS VÕIMALUS LINNAMÄE PAISU AVAMISEKS. Suurem osa betoonkehast jääks terveks ja kalad pääseksid liikuma. Foto : Jägala Kalateed MTÜ

Kuid paljude juhtumite puhul on Muinsuskaitseameti ja Keskkonnaameti võimalusi/jõujooni täpsustatud kohtus. Üks oluline piirikivi pandi paika nn Hellenurme kohtuasjas, milles selgitati, et pädev asutus muinsuskaitseliste ja muude keskkonnahuvide vastastikuseks kaalumiseks on KeA ning muinsuskaitselisi huve on võimalik arvestada niivõrd, kui seda võimaldab EL keskkonnaõigus, sh loodusdirektiivi erandi klausel.

Nüüdne kohtuotsus tõi suurema selguse Natura aladel looduskeskkonna ja muinsuskaitse omavahelise kaalu osas. Riigikohus sõnastas, et EL-i keskkonnaõiguse normid kaaluvad vastuolu korral üles muinsuskaitselised huvid.

Muinsuskaitsealase kaitsevööndi loomine ei kohusta Keskkonnaametit automaatselt andma veeluba ega takista paisutuse eemaldamist. Keskkonnaamet peab veeloa menetluses muinsuskaitselisi aspekte kaaluma, aga kui amet leiab, et loa väljastamiseks puuduvad alused, ei pea nad Muinsuskaitseameti nõusolekut küsima. Otsus on Muinsuskaitseametile siduv.