Alati ei pea kohe tabletti võtma – abi võib saada ka esivanemate tarkustest

JUUA TULEB TIHEDALT JA JAHEDAT, AGA MITTE MAGUSAT! „Muuseas, üks hea meetod on tulnud ka välismaalt. Kui väikelaps on kanges palavikus ja kohe mitte midagi kodus ei ole, paratsetamool on otsas ja sokiviin kah ära auranud, tuleb teha vann. Loomulikult mitte jääkülm. Kui palavik on seal kuskil 39–40 ringis, siis vannivee temperatuur võiks olla 37–37,5. Jah, esialgu tundub see lapsele jõhker, karjumine on garanteeritud, aga tal hakkab seal õige pea kergem, sest kehatemperatuur langeb.

See võib olla elupäästev hädaabi seal, kus muud abi võtta ei ole.

Üks asi veel – palavikuga on oluline joomine ja siin on head kõik need imelised vaarikavarreteed, täpselt samamoodi pärnaõieteed. Ainult et esialgu, kui palavik on veel väga kõrge, võiks tee olla pigem mahajahutatud.

Kui teed ei ole, saab lapsele anda ka lihtsalt jahedamat vett, aga kindlasti mitte mingeid jubedaid magusaid asju, sest palavikuga inimene kaotab meeletu koguse vett ja magus võib ajada oksele ning siis võtab asi natuke tõsisema tooni. Palavikus laps kaotab naha kaudu vedelikku niikuinii ja kui nüüd vesi veel sees ka ei püsi ja suu kaudu välja tuleb, lõpeb lugu suure tõenäosusega haiglas tilgutite all.“

PIIM KOOS SULAVÕIGA VÕIB PÄÄSTA ELUSID. „Köhaga on niisugune lugu, et universaalset köharohtu ei ole, sest köha pole üks haigus. Igal juhul ei tee köhateed halba, vaarikavarretee on kohe super! Tõestatult toimib hästi.

ALPI PÕDRASAMBLIK. Mõru, aga tõhus abi köha korral. Foto : EvelinL, Wikipedia

Põdrasamblikutee on kinnise köha puhul väga hea asi, ainult et kas seda on kodus võtta? Lisaks on see hästi-hästi mõru – nii mõru, et ajab kohe südame pahaks. Kas see kaalub üles ravitoime? Ma ei tea. Ma tean ainult seda, et see on tõepoolest kinnise köha puhul päris hea asi, kui inimene suudab selle alla neelata.