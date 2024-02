Üksinduse võlud ja vaevad

Seega võib ka siseveekogusid käsitleda maismaast ümbritsetud saartena. Erandiks pole merre suubuvad vooluveedki. Vool takistab enamiku liikide „vastumäge“ liikumist. Mere- ja jõevesi on pealegi liiga erineva soolsusega, et erinevate jõgede elustik suudaks mere kaudu vabalt vahetuda, välja arvatud ehk siirdekalad. Järv merre suubuda ei saa – voolu puudumise tõttu kaotaks see siis oma olemuse ja kvalifitseeruks hoopis laheks.

Taksonirikkamad on sellised saared, mis 1) asuvad immigrantide allikale lähemal, 2) mille pindala on suurem, 3) kus leidub mitmekesisemaid elupaiku ja 4) mis on kõrgema vanusega. Sestap mida vanem ja suurem veekogu ning mida lähemal see asub mõnele teisele (soovitatavalt vanemale ja suuremale) veekogule, seda rohkem võiks see sisaldada erinevaid liike. Muidugi peab vaadeldav objekt elupaigaks üleüldse sobima, on sel siis teistega ühendust või mitte. Näiteks tõugjas ja säga ei puudu Saaremaa või Hiiumaa jõgedes mitte saarelise asupaiga tõttu, vaid kohalikud jõed on neile liiga väikesed. Või siis kuivab mõni tiik suviti ära. See ei pruugi meeldida putukaliikidele, kes muidu suudaksid sinna lähedal asuvast järvest lennata.