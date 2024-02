Läheme imetajate jälgi loendama!

1. Vali selline päev, mil viimasest lumesajust on möödunud eelistatult üks-kaks ööpäeva, et loomad jõuaksid lumele juba parasjagu jälgi teha. Nii on imetajate jäljed värsked ja neid on ka kergem määrata. Võimalusel vali selline piirkond, kus on vähem inimesi, et tagada hajutatust ja katvust.