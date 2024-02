Kas seda kaabuga kalameest tead? Muidugi, see on ju Gedi!

Seame sel korral eesmärgiks leida üles suuremad ahvenad ja kui nendega lood kehvad, lülituda ümber kohapüügile.

Platsis oleme niipea, kui hakkab valgeks minema. Paar Gedi tuttavat on juba õiges paigas ees ja annavad telefonitsi teada, et koha on kenasti all ja tunneb ka landi vastu huvi.

Peale saame Gedi sõbra UTV-ga ja maksimum kümne minutiga, jalgsi tatsaksime püügiplatsile umbes kolmveerand tundi. Kui kohale jõuame, selgub, et veidi enne meie tulekut sõitis hoolimatu motokoeramees kohapüüdjate seljatagant läbi, kala ehmus ega tunne enam landi vastu huvi.

Alustame püüki Gedi nn ahvenatsoonis, mis asub kohe kohatsooni kõrval. Koha istub sügavamal, siin on veidi madalam, umbes viis meetrit. Gedi kasutab kajaloodi ja see näitab kohe ahvenaid, kes lanti jälitavad. Peagi saab ta ka paar võttu, kuid passiivne ahven konksu otsa siiski ei jää. Liigume järgmise salvestatud punkti poole ja teeme tee peal enam-vähem iga 50 meetri tagant auke. Kui alguses on veel paar tonksu, siis varsti ei näita lood kala üldse. Salvestatud punktki vaikib.

NEED TÖÖTAVAD. Gedi katsetab tavapäraste kohalantide kõrval ka Wildi ja teiste tootjate merikalante. Foto : Margo Pajuste

Otsustame liikuda tagasi algusesse, kus kala ennast vähemalt natuke näitas. UTV-ga liikudes käib see kiiresti. Puurime nüüd siin üht- ja teistpidi, Gedi saab põhjast meeter kõrgemalt ühe ahvenagi, kuid suures plaanis valitseb platsi ikkagi vaikus. Sada meetrit eemal püüdvad kohakütid kiruvad, et aeg-ajalt on kajaloodi ekraan landi järele tõusvatest kohadest umbes, aga peibutist ei võta keegi ära. Isegi ei tonksa mitte.

Lõuna paiku hakkab meist paremale moodustuma tüüpiline vähemalt viiekümnemeheline Lämmijärve punt – selge, kohaparv on üles leitud. Otsustame samuti kohale ümber orienteeruda, seda enam, et heliseb telefon ja pundi kanti luurele läinud sõber teatab erutatult, et just praegu võeti temast 20 meetri kaugusel välja kindlal üle kahe kilo kaaluv kala. UTV-ga jõuame kiiresti kohale ja jääme grupi serva, et mitte kala ehmatada. Kasu sellest pole, sest niikuinii sõidab iga mõne minuti tagant mõni hoolimatu saanimees nii viie meetri kauguselt mööda. Sellest piisab, et lõpetada hoobilt koha huvi landi vastu.