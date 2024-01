TEED METSA RAHAKS? Müüki plaanides tasub end kõigepealt hindadega kurssi viia

Metsaomanikud saavad sageli nii raie- kui ka metsamaamüügipakkumisi ja tänu sellele teavad, et hinnad võivad kukalt kratsima panna, sest on nii erinevad. Kes müügimõtteid ei mõlguta, võib need pakkumised ühest kõrvast sisse ja teisest välja lasta, kellel aga on plaan midagi müüa, peaks teadma, millised on olulisimad tegurid, mis mõjutavad metsamaa ja -materjali hinda.