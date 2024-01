Transpordiamet hoiatab: libeduseoht on jätkuvalt väga suur kõrvalteedel

Transpordiamet annab teada, et teisipäeval on jätkuvalt suur libeduseoht teedel. Teekatted suurematel riigiteedel on soolaniisked või soolamärjad. Ida-Eestis paiguti sajab vihma ja teetemperatuur on miinuspoolel. Vihmasaju tõttu on paljud väiksemad tugi- ja kõrvalteed üle Eesti muutunud või muutumas jäisteks ja libeduseoht püsib suur.