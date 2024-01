Transpordiamet hoiatab: libeduseoht on jätkuvalt väga suur

Transpordiamet annab teada, et teisipäeval on jätkuvalt suur libeduseoht teedel. Pärastlõunal on teekatted suurematel riigiteedel soolaniisked või soolamärjad. Kõrvalteedel üle Eesti on olukord jätkuvalt keeruline ning libeduseoht on eriti suur.