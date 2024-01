Taevastesse kõrgustesse lendas paljude loomaaiakülaliste suur lemmik

Koos paarilisega kullimäel elades püüdsid nad kahepeale kinni ja tõmbasid lõhki rändroti. Kord, kui külastaja Jaškale läbi võre kuldsõrmust pakkus, napsaski ta selle ja pistis kiiresti põske tallele. Siis oli talitajal tükk tegemist, et leida maius, mille vastu Jaška nõus oli sõrmust vahetama, et omanik oma vara tagasi saaks.

Aprillis oleks Jaška saanud 40aastaseks. See on kõrge vanus ühe värvulise kohta. Ka Londoni Toweris on rongad elanud üle 40 aasta vanaks, seal nad on juba ajalooliselt väga hoitud ja au sees.