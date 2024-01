Eriti vastupidav telk kaalub vaid pool kilo

Jõulud on küll möödas, aga kui otsite sõbrale kingitust, siis kolme Eesti lõviga klassikaline, keskmise suurusega Šveitsi armeenuga on kindlasti oodatud.

Selle tera pikkus on 4,5 tolli ja see on valmistatud CPM S35VN terasest. Noa plussidena toob Gearjunkie välja S35VN terase, mugavuse ja ergonoomika. Noa käepide on valmistatud micartast.