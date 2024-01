Mets ja metsik loodus elavad sügaval inimese loomuses

NOKITSEMIST. Oskaja teeb tänagi söögiriistad puidust ise. Foto : James Aloysius Mahan V / Shutterstock

Huvitav on sealjuures see, et Euroopas levinud puupõllud ei ole suutnud säilitada metsa kultuurilist, inimloomuse terviklikkust toetavat funktsiooni. Kuid see pole ka üllatav. Lõputud samaliigiliste ja sama vanade puude sirged read vagudes kasvamas. Vagudes, mille vahel puudub igasugune alustaimestik, seetõttu ka putukad, linnud, loomad. Neis ei kohta kevadeti linnulaulu, suviti putukasuminat, talviti jäljeradu. Neis puudub igasugune elu. Peale puude. Tahaks öelda, et need on surnud metsad, kuid see väljend on vale. Sest mets tähendab elurikast kooslust. Surnud mets tähendab kooslust, kust elu on lahkunud. Neis pole seda aga kunagi olnud. Need polegi kooslused, need „metsad“ on puudepõllud, erinevuseks vaid saagikoristuse aeg ja põllukultuur. Nõnda kui kartuli-, lina- või nisupõllud, samuti on kasvataja ka puupõldude juures teinud suuri jõupingutusi, et neis ei kasvakski midagi muud peale põllukultuuri. Jah, need põllud peavadki olema surnud, need on selleks loodud. Ning ühes nende levikuga sureb ka tasakesi loomulikkus inimeses, kes nende vahel elab. Alles jäävad vaid tühjus, hirm ja üksindus. Nagu oleks vastu tahtmist võõral kalmistul.

KÕIK LOODU ON ELUS. Kuid nii pole see alati olnud ja meil Euroopas on veel piirkondi, kus riigist pool või rohkemgi on kaetud metsiku loodusega. Ja neis piirkondades on säilinud veel küllaldaselt kauget kiviaegset pärandit aegadest, mil mets oligi meile peamiseks koduks. Seetõttu on Euroopa ühismälu nurkades veel alles teadmised ja veel elus hoiakud, mis väärivad hoidmist ja järgimist, edasi andmist lastelastele. Sest kunagi on see olnud meie kõigi ühine olemus, meie filosoofia, eluhoiak ja religioon, meie hinge ja vaimu alus.

Just seetõttu olid muistsed esivanemad veendunud, see oli iseenesestmõistetav, et kõik Loodu meie ümber on elus, nad kõik on hingega olendid. Samuti kui inimene, samaväärne või paremgi oli siil, kivi, oja ja puu. Kogu loodus. Me ei tulnud selle pealegi, et uskuda end teistest parema olevat, veel vähem, et jumalad on loonud kõik teised meie orjadeks ja alamateks, et neis pole hinge. See isekas ja ülbe dogma on omane vaid kunstlikele ideoloogiatele, mitte sadade aastatuhandete vanusele inimkonna loomulikule eluhoiakule.

VARJUALUNE. Mets ei jäta peavarjuta hädalist, kel natuke nutti ja töökad käed. Foto : James Aloysius Mahan V / Shutterstock

Oleme uskunud, et nii nagu inimene, kala või seen, nii sünnib ka puu seemnest. Nagu inimene kasvab ta ja sirgub suureks, saab oma toidu Maa-Emalt, paljuneb nagu inimene, vananeb ja sureb samuti ning saab pärast surma toiduks uuele elule. Nagu inimene. Järelikult on tal ka hing ja vaim nagu inimesel. Nagu kõigil, mille Looja Loodu on loonud. Asjaolu, et me ei mõista nende keelt ja olemust, et nad ei torma ringi nagu inimene või et me pole nende hinge käega katsuda saanud, ei ole meid heidutanud. Sest tark otsib võimalust mõista. Vaid rumal ja pime eitab seda, mida oma juhmuses ei mõista. Sellele kõigele viitab ka asjaolu, et loodusrahvaste keeltes on sageli tänapäevalgi taimed „kes“, mitte „mis“. Eesti kõnekeeles on see veel nii vaid pühade hiiepuude kohta, harva muude taimede kohta. Kuid veel siiski on. On, kuni püsivad veel meie metsad. Mida me ise praegusel ajal tohutu tõhususega hävitame, et asemele istutada eluvaesed puudepõllud.

Alustasime kasest, lõpetame siis samas. Oma silmatorkava neitsiliku välimusega on talle osutatud palju naiselikke jooni ja enamasti on ka puuhaldjas tal naisterahvas. Kõigil puudel on meie esivanemad uskunud olevat oma isikliku haldja, puuvaimu. Nõnda nagu ka kõigel muul loodul. Koguni erinevat iseloomu oleme märganud erinevail puudel olevat. Sellest annavad tunnistust Briti saarte põliselanike tänaseni säilinud iidsed puuhoroskoobid, mis kirjeldavad väga täpselt erinevate puuliikide iseloomu, sidudes neid inimese loomuomaduse ja sünniajaga. Muide, üllatavalt täpselt!