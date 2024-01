Ka linnast leiab loodusfoto jaoks piisavalt ainest

Oluline on, et kaamera oleks igal hetkel kõigeks valmis, sest hea võimalus võib tulla ootamatult.

Aastate jooksul olen igasuguseid asju pildistanud – teinud reisipilte, maastikupilte, pildistanud suguvõsa kokkutulekuid jne. Eelmisel sügisel aga panin raha kokku ja ostsin kõige odavama suure loodusfotograafiaks sobiliku autofookusega objektiivi. Algul katsetasin koduaknast lindude pildistamisega ja soojemate ilmade saabudes hakkasin väljas erinevaid linnuliike otsima (siiani olen juba 150 erinevat liiki näinud).

Linde otsides sattusin ootamatult kokku igasuguste erinevate elusolenditega. Seni meeldejäävaim hetk oli, kui päästsin väikese kakukese Toomemäel teda jalakäijate teel päevavalges rünnanud varese käest ja viisin pesapuule tagasi. Ühesõnaga, üldiselt pildistan kõike, mis ilus ja huvitav tundub ning suure objektiiviga käin loomi ja linde pildistamas.

Õnnestunud pildi jaoks on nähtavasti kõige olulisem, et oleks piisavalt valgust, kuna pimedas ei tule loodusfotograafiast ilma eritehnikata eriti midagi välja. Ka liiga pilvise ilmaga tuleb kvaliteet natuke kehvavõitu ja väikesed detailid ei tule pildil nii hästi esile. Kuna mulle meeldib pigem tervislikke jalutuskäike teha, mitte loomi pikalt põõsas varitseda, siis juhuleidude puhul on oluline, et kaamera oleks igal hetkel kõigeks valmis, sest hea võimalus võib tulla ootamatult ja kaduda hetkega. Nii oli näiteks metsnugisega ja kunagi ka rebasega, et tuli Tartus mulle ootamatult teerajal vastu, tardus hetkeks, ma tegin kaameraga kiirelt, aga ettevaatlikult paar klõpsu ja kadunud loom oligi.

Muidugi ei saa lootma jääda ainult õnnele, vaid kasuks tuleb ka teistelt saadud nii-öelda „luureinfo“, et kus ja millal on kedagi huvitavat nähtud. Nii sain näiteks teada, kust Emajõel kobrast otsida, kuna suurt objektiivi nähes tuli kunagi tee ääres üks kalamees juttu tegema. Ta luges kokku kõik enda avastused ja ütles, et igal varahommikul kella nelja paiku on kobras samas kohas olemas. Panin siis äratuskella valmis ja ühel hommikul jalutasin kodust kaugele kobrast otsima ning esimese katsega leidsingi nii tema kui ta kaaslase.

Ja eks loeb ka tehniline osa. Hea on kasutada võimalikult madalat säriaega (salvestada pilt võimalikult lühikese aja jooksul, et kaamera värin seda ei rikuks), panna objektiivi ava suurimaks (et saaks piisavalt valgust) ja filmi tundlikkus (ISO) automaatseks (et kaamera ise teeks vastavalt vajadusele pilti heledamaks või tumedamaks). Kui sätted on paigas, tuleb lihtsalt leida õige sihtmärk ning näida teda pildistades võimalikult passiivse ja ohutuna (mitte otse läheneda, liikuda aeglaselt, vältida otsavaatamist jne).