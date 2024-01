Lendõngega kaugetel ja eksootilistel Polüneesia saartel

Olen Seišellidelt saanud umbes 15-kilose kollatäpp-hobumakrelli, aga suur GT on ikka teisest puust. Ega teda ilmaasjata loeta üheks maailma sportlikumaks kalaliigiks. Mõistsin, et sellises keskkonnas püügiks tuleb järgmiseks reisiks toekam varustus võtta. Minu standardvarustuseks on 9. klassi ritv, millest rannast ja flätilt püüdes täiesti piisab, aga selliseks jõuharjutuseks peaks varustus ikka mitu klassi kangem olema.

JÄTKAME PILTILUSAL TIKEHAU ATOLLIL. Meie reisi viimaseks sihtkohaks enne peasaarele tagasi pöördumist oli atoll nimega Tikehau. See saar on kõige klassikalisema Lõunamere rõngassaare välimusega, koosnedes sadadest väikestest saarekestest, mida katavad roosakas liiv ja tihe palmimets. Kuna kõik saared on väikesed, siis maismaad on siin vähe, aga laguun ise suur, koguni 20 kilomeetrit lai ja keskelt pea 70 meetrit sügav.

Lennuvälja kõrval asub väike paarisaja elanikuga küla, aga meie majutuskoht oli sellest enam kui pooletunnise paadisõidu kaugusel, väikesel motu’l, mis ei olnud suurem kui paar jalgpalliväljakut. Tõeliselt kaunis paik, millest ühele poole jäi türkiissinine laguun, teisele välisriff ning külgedelt piirasid seda paraja jõe mõõtu kanalid. Ootasin sealset kalapüüki enim, sest need mitmekesised ja otse bangalo ukse ees asuvad püügitingimused andsid lootust heale kalapüügile.

Püügikeskkonnana huvitasid mind enim motu’devahelised kanalid. Atolli ühendab ookeaniga küll ainult üks suur rifikanal, mis asus meist kaugel, aga kuna vesi voolas ka motu’devahelistes kanalites, lootsin, et tõusu tipus pääseb avaookeani kala ka nendesse toituma. Seetõttu suundusingi esmalt kohe majutuskoha kõrval olevat kanalit uudistama.

Seal oli küll vool, aga välisrifini jõudes sai siiski selgeks, et serv on liiga kõrge, et kala sellest üle pääseks. Vee pani liikuma võimsate lainete loksumine üle serva. Kanalis liikus väiksemaid kalu palju, aga need said olla pärit ainult laguunist.

Seetõttu keskendusin püüdes peamiselt kanalite laguunipoolsetele flättidele, mille serva kalad sageli kogunesid. Mõni päev hiljem olin taas kord kanali suudmes, kui tundsin, et laguuni voolav veevool on tavapärasest palju tugevam ja ka vesi märgatavalt jahedam. Meenus, et ühel Tikehau reisipäeval pidi olema spring tide ehk kevadloode, mis tekib kahel korral kuus, noore ja täiskuu ajal. Neil kahel korral on tõus tavapärasest oluliselt suurem. Seetõttu otsustasin kanali uuesti läbi vaadata lootusega, et ehk on nüüd vesi piisavalt kõrge, et kala üle rifi serva pääseks. Piki kanali serva kõndides oli näha, et vesi on tõepoolest oluliselt kõrgem ja see voolas justkui kiirevoolulises jões. Asusin püüdma välisrifi platool, kuhu oli tekkinud suur ja parajalt sügav bassein. Juba esimese heitega oli midagi toekat otsas. Kala pani võimsalt vastu, kuid hoidsin teda jõuga kinni, sest kogu struktuur koosnes teravast korallist. Kättesaadud kala oli pea kahekilone kaunis ahven, kes hilisema määramise tulemusena osutus moses snapper’iks. Püük jätkus huvitavalt ja sisuliselt iga heide tõi korralikus suuruses kalu. Nende seas oli neid samu ahvenaid, mitmetest eri liikidest kauneid grouper’eid (kiviahven) ja ka varasemast tuttavaid siniuim-hobumakrelle.

See püük oli omanäoline ka seetõttu, et kui suundusin nimetatud basseinist kanali poole, oli tegemist justkui jõepüügiga. Vesi voolas kiiresti ning korallirahnud ja eritasandilised platood tekitasid kärestikulaadse struktuuri. Ja kala istus just seal, kust ma oleks jõepüügil jõeforelli otsinud. Röövkalad varitsesid nii vooluvahelistes taskutes kui ka kivide taga, olles valmis kohe ründama, kui söödakala mööda ujub.