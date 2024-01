Hautame ahvenat kastmes

Enamasti käib talipüük miinuskraadidega ja tihti on tabatud ahvenad püügi lõpuks kenasti läbi jäätunud.

Ent ärge kiirustage neid üles sulatama – vana tõde ütleb, et külmuta kiiresti ja üles sulata aeglaselt. Miks? Kohe uurime lähemalt.

Vee ruumala paisub külmumisel, kui tekib jää. Kala koed sisaldavad suures osas vett ning seetõttu jäätumine ja sulatamine purustab kala kudesid. Sulades voolab kala lihast koevedelikku välja ja liha struktuur muutub. Mida kiiremini kala külmub, seda väiksemad jääkristallid temas tekivad, jaotudes ühtlasemalt üle kogu kala. Nii avaldab kiire külmutamine kala kudedele vähem mõju.

Ka kala aeglaselt sulatades on võimalik päästa suur osa kala maitsest, mis kiirel sulamisel paratamatult kannataks. Läbi külmunud kala tuleks üles sulatada mitte toatemperatuuril või, hoidku taevas, kuumal pliidil/ahjus, vaid külmkapis. Kindlasti tuleks kalad kilekotist välja võtta.

Kõige parem on asetada kalad sõelale ja tõsta see suuremale taldrikule või muule anumale nii, et sulamisel tekkiv vedelik valguks alla ega puutuks enam kaladega kokku.

Loomulikult võib kalalt tulles jätta külmunud kala sügavkülmikusse, et see siis kunagi hiljem välja võtta, sulatada ja toiduks tarvitada. Arvestame aga, et rasvasemad kalad säilivad vähem aega. Näiteks lõhet ei tasuks sügavkülmas hoida üle kolme kuu. Suhteliselt lahja ahven säilib aga pool aastat vabalt.

SÄILIB HÄSTI. Talvel püütud ahvenaid võib üles sulatada ja näiteks sitsutada ka jaanipäeva paiku. Foto : darksoul72 / Shutterstock