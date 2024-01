Veterankalamees Katenevi päevikud 2001: Pärnu lahel polnud probleem püüda päevas 30 kilo ahvenat

4. JUULI, EMAJÕGI, JÕESUU. Ilm oli päikesepaisteline, sooja 27 kraadi, läänetuul ja koha väga ablas. Nii on alati – mida kuumem ilm ja soojem vesi, seda paremini koha võtab. Kuigi ta on rohkem öise eluviisiga kala, siis Emajõe ülemjooksul paistab vesi suvel vähe läbi. Ju koha eriti vahet ei tee, kas on öö või päev. Olen palju ujutanud ketasundi Viljandi ja Õisu järves, kuid päise päeva ajal koha tabada on õnnestunud haruharva. Ikka varahommikul, õhtul ja enamasti öösel. Emajõel mina koha öösel ei püüa, ei näe mõtet, saan teda ka päeval kätte.

Alustasin püügipäeva kell 9 ja lõpetasin 18.15. Enamiku kalu püüdsin tonkadega, mõni tuli ka silikooniga. Sain 12 koha, kokku 11,9 kg, suuremad 1,2–1,3 kg. Päris väikseid, mis mõõtu välja ei andnud, oli vaid üks. Lisaks püüdsin ühe haugi ja neli ahvenat.

6. JUULI, EMAJÕGI, JÕESUU. Ilm püsib kuum. Vee temperatuur Emajões 24 kraadi. Võtmisi nii tonka kui spinninguga, tulemuseks 8 koha – 7,9 kg. Ei ainsatki alamõõdulist. Lisaks haug ja viis ahvenat.

Puju Andrus käis Pedest allpool, püüdis öösel kuus koha, suurim 3,1 kg.

12. JUULI, EMAJÕGI, JÕESUU. Tulin eelmisel päeval, püüdsin kella 15.30 pimedani, kuid võtte oli vähe. Jätkasin püüki hommikul kella kolmest. Kokku sain viis koha – 5,2 kg, suurim 1,3 kg. Üks ahvenatest 340 grammi.

27. JUULI, EMAJÕGI, JÕESUU. Käisin vahepeal Emajõel viis korda, tavaline saak oli 4–5 koha. Nüüd tulin kalale pärast nädalast pausi. Koha saab endiselt stabiilselt, viis kala püüdsin tänagi, suurim 1,4 kg. Jõel ei ole mitte ühtegi mootorpaati, see on nii tavaline suvel Jõesuus. Kalamehed ilmuvad jõele siis, kui rändlatikas jões – kevadel ja sügisel. Muul ajal näeb vaid üksikuid mootorpaate, mis suunduvad öisele angerjapüügile. Need ka kõik tuttavad, juba mootori hääle järgi tundsin kaugelt ära, kes mulle läheneb. Eks loeb ka asjaolu, et Jõesuus ei saa paate sisse lasta – siiani puudub slipp.

30. JUULI, EMAJÕGI, JÕESUU. Sai kuu lõpetada jällegi keskmise kalasaagiga: 5 koha kogukaaluga 5,7 kg, suurim 1,4 kg. Tundub, et suuremad kohad on laisaks muutunud, ei viitsi pikka teekonda ette võtta ja jäävad pidama Emajõe alamjooksule, kus jõgi laiem-sügavam. 1980. ja veel 1990. aastate algul ei olnud üle kolmekilosed kohad haruldased ka Jõesuu piirkonnas, nüüd viimastel aastatel on mul kahekilone koha väga harva otsa hakanud. Rommi, kes hakkas koha tonkaga püüdma kümme aastat enne mind, rääkis, et kuigi ta tol ajal nii tihti kalal ei käinud kui mina praegu, polnud üle 3 kg kohad temal sugugi haruldased.