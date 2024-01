Aasta lind: mida tähendab "käopoja tänu"?

TOIT. Emane kägu oma toidupalaga. Foto : Piotr Krzeslak / Shutterstock

Talvitama rändavad Euroopa käod Aafrikasse lõuna poole ekvaatorit, Siberist ja Mongooliast Ida-Aafrikasse, Ida-Aasia omad Edela- ja Lõuna-Aasiasse. Eestist lahkuvad käod enamjaolt augustis, tavaliselt üksikult, mitte salgana. Noored viibivad sünnimaal paarkümmend päeva kauem kui vanalinnud, mõni isegi septembri lõpuni. Rändel läbivad käod korraga pika vahemaa, rekordina isegi 3600 kilomeetrit, ja teevad siis mitmepäevase kosumispeatuse. Teekonna pikkus metsatundrast Ida- ja Lõuna-Aafrika metsade ja savannideni küünib üle 10 000 kilomeetri ja selle läbimiseks kulub paar kuud. Kojuränne käib kärmemini. Käod on öörändurid.

Käo bioloogia eripäraks on pesitsusparasitism – ta ei raja ise pesa, ei hau oma mune ega toida poegi. Seda on tähele pandud ja kirjeldatud juba Aristotelesest peale. Kägulaste sugukonda kuuluva 150 linnuliigi hulgast on umbes 60 liiki, kes munevad teiste lindude pessa. Huvitav, et läänepoolkera käoliikide hulgas selliseid peaaegu polegi.

MUNEB VÕÕRASSE PESSA. Igal emaskäol on kindel peremees – liik, kelle pesadesse ta oma munad (ikka ühekaupa) paigutab. Suguõed ei ole otsesed pesitsuskonkurendid, vaid kasutavad oma poegade üleskasvatamiseks hoopis teist-kolmandat liiki värvukesepaare, ent hoiavad-kaitsevad oma reviiri südilt. Selle suurus oleneb kasuvanemaliigi arvukusest ja on Eesti lehtmetsades 10–15 ha, puisniitudel 15–20, võsamaadel ja soodel kuni 50 ha. Isaskägude reviiri suurus on erinev, 10–50 ha. Need ei lange emaste omadega ühte ja nende vahel on tihti „erapooletut“ ala. Näib, et nende valdajad kohtuvad ümbruskonna emaslindudega õrnema soo initsiatiivil.

VÕÕRAS PESAS. Käomuna putke-roolinnu munade hulgas. Foto : Vishnevskiy Vasily / Shutterstock

Emakäol valmib muna iga 4–6 päeva takka, sesooni kestel tosina ringis (mõne linnu-uurija andmetel isegi kuni 25). Ta sokutab oma munad ikka ühe ja sama peremeesliigi pessa. See valik on geneetiline ja päritakse emaliini pidi. Iga emakägu muneb erimoodi koorega mune – kes siniseid nagu lepalind, kes tähnilisi roosakashalli koorega nagu punaselg-õgija jne. Ka muna suurus sobitub peremeeslinnu omaga ja on suhteliselt pisike, kaalult umbes 3 grammi, seega vaid 2,5 protsenti käomamma enda raskusest – teistel samasuurtel pesahoidjatel lindudel pole see suhtarv alla 5%. Käomuna koor on tugevam ja isegi kolm korda paksem kui enamiku „kasuvanemate“ oma.

Emakägu luurab mõne linnupaari territooriumil paar-kolm päeva ja leiab tavaliselt õhtupoolikul momendi, mil pesaomanikud on parajasti ära. Ta lendab siis pesa juurde, haarab sealt ühe muna nokka, pöörab end tagakehaga pesa kohale ja muneb sinna oma muna – kõik see võtab vaid 10 sekundit. Siis lendab ta kohe minema, pesast näpatud muna nokas, ja sööb selle eemal ära. Kuna kägu sarnaneb välimuselt raudkulliga, ei söanda pesaomanikud teda naljalt rünnata, küll aga suudavad mõnikord võõra muna eristada ja viskavad selle pesast välja. Et lennuvõimeliseks saava käopojaga linnupesi leitakse üsnagi harva, võrreldes sel maastikul elutsevate kägude arvuga, siis tundub, et käomunade ja -poegade hukkumine on päris sage.