Aasta loom saarmas otsib talvel jäävaba vett

Harilik saarmas (Lutra lutra) on poolveelise eluviisiga suhteliselt suur kärplane.

Eestimaal elavatest kärplastest on temast suurem ainult mäger. Isaste keskmine kaal jääb 10 kilo kanti, ulatudes hea toitumise korral üksikjuhtudel 15 kiloni. Mõnevõrra väheldasema emase kaal on keskmiselt 7 kilo.

Saarma voolujooneline sale keha on lihaseline, käpad lühikesed, tüürina kasutatav saba moodustab üle poole kehapikkusest. Põhivärvus on tumepruun, kõht heledam, peaküljed ja kurgualune hõbedaselt valkjas. Varvaste vahel kasvavad tugevalt välja arenenud ujulestad. Aastas vahetab saarmas märkamatult karva ja see vahetus kestab kevadest sügiseni.

SÖÖST. Ohu korral otsib saarmas varju ikka veest. Foto : Alec Taylor / Shutterstock

NAHK SOBIB ETALONIKS. Saarma nahas leidub hulgaliselt näärmeid, mis eritavad karva läikivaks ja veekindlaks muutvat võiet. Looma nahk on erakordselt tugev ja vastupidav. Naha vastupidavuse etaloniks ongi valitud saarma nahk. Mõõdetakse protsentides – näiteks saarmas 100%, küülik 3%. Saarma talvise kasuka karv on mõnevõrra pikem ja tihedam kui suvisel.

Saarma ekskremendid ei ole junnid, ta pigem „pasandab“. Limarohke musta või rohekasmusta värvi ollus võimaldab väljutada seedimata jäänud kalaluid ja -soomuseid. Kärplastele omaselt jätab ta väljaheited nähtavale kohale: jõgede-ojade kallastel paiknevatele liivaluidetele, kividele, hajupuudele jne. Värskel eritisel on tugev kala lõhn. Samu roojamispaiku kasutab saarmas korduvalt ja enamasti võib tähelepanelik vaatleja märgata seal esikäppadega maapinna kaapimise jälgi. Kaabitud pinnast lõhnastab ta anaal- ehk pärakunäärmete eritisega, et märgistada territooriumi. Territoriaalsed on mõlemad sugupooled. Ala suurus sõltub elupaiga toidurikkusest, olude halvenedes võib saarmas ette võtta pikki, kuni 20 kilomeetrini ulatuvaid luureretki naaberaladele või käia lihtsalt kosjas.

Tallapäkad on saarmal paljad, jättes kaldamudale, liivale või lumele selge jälje. Sammu käies on jäljerida veidi looklev, kiiremalt liikudes teeb ta aga kärplastele omaseid paarisjälgi. Selgesti on märgatav saba lohisemise jälg. Lumisel maastikul liikudes meeldib saarmal aeg-ajalt liuelda. Allamäge kulgevad rajalõigud läbib ta kõhuli asendis nagu kelguga kihutades, sügavatest hangedest liigub läbi enamasti lumme sukeldudes. Sellised lumetunnelid võivad vahel olla kümmekonna meetri pikkused ning paksus ja kohevas lumes tema jälgi harutades on tublisti nuputamist, et looma minekusuund kindlaks määrata.