Stas Pesjukov õpetab kirbutama: "Ei saa öelda, et tirgu värv oleks määrava tähtsusega. Oluline on püüda kohas, kus kala on."

Jah, kevadel väga tihti. Aga kui ma särge ei taha püüda, siis tuleb ikkagi lant välja otsida, muidu särg hakkab segama.

Missugune mõss Peipsil töötab?

Mul toimivad hästi punane, kuldne, fosfor ja must. Iga mormõss võib töötada, kui leiad kala üles. Mitte kunagi ei ole nii, et võtab ainult üht värvi, ma ei usu seda. Loeb mäng, näiteks praegu, näed, seismise pealt võttis. Aga juba tükk aega liigutan – ei taha. Võib-olla tasubki teinekord ritv seisma panna ja passiivset püüki teha. Särg eelistab tihti liikumatut sööta. Peab muidugi vaatama, et ta õnge ära ei vii. Vahel paned õnge käest ja hakkad näiteks sööma, vaatad – juba õng augus! Need taliõnged on nii kerged, sellepärast.

Väga tähtis on ka, mis sügavuselt püüad. Särg võib tulla ka üle meetri põhjast kõrgemalt ja kui sa püüad põhja peal, võid täitsa nulli jääda. Suured ahvenad ujuvad ka tihti pooles vees, aga sina püüad neid kümnesentimeetriseid põhja pealt ja nutad, et täna on kala väike. Pead sügavust muutma, proovima ülevalt poolt ja nii läheb kala aktiivsemaks ka.

KÜMNENE. Kalal oli kaalu 10,1 kilo ja pikkust 116 cm. Foto : Erakogu

Erinevatest kajaloodidest on siin palju kasu. Saad vaadata, kui sügaval kala on ja kas ta tuleb mõssile järele. Kui teda põhja peal ei ole, siis näed ära, et pooles vees on suurem mass ja hakkad sealt meelitama. Kaamerad on ka populaarsed, latikat ja särge näitavad need ilusti ära, siis saad katsetada erinevaid söötasid, millega kala aktiivsemalt toitub. Näed ka ära, kas all on väiksem latikas või suur särg, kajaloodiga seda ei näe. Või kas on särje- või nuruparv. Võistlusteks valmistumisel on kaamera väga vajalik asi. Ja mõssipüügi jaoks üldse.

Kui sul on taktika, et sa liigud kogu aeg ja otsid kala – ahvenapüügi taktika ongi selline –, siis kaamera pole nii hea. Ehk isegi pidurdab natuke su liikumist. Jääd ühe koha peale istuma ja kaotad aega. Kajaloodiga on lihtsam, see ei võta aega ka palju, teed augu, lased anduri vette ja kohe näed, kas kala on pooles vees või põhja juures või jää all.