Leevike jääb meiega heitlikku talve trotsima

Üldlevinud arvamusele vastupidiselt elutsevad leevikesed meil kogu aasta vältel.

Mets on juba mõnda aega olnud talve haardes. See on andnud võimaluse väisata neid metsanurki, mis muidu on kas liialt vesised või kus kevadsuvisel ajal võimutseb paakspuu- ja toomingavõsa, mis peidab endas hulga priiküüti soovivaid puuke. Aga sel vaiksel ajal jääb meile pidama ka hulga vähem linnuliike ja nüüd saab paremini tundma õppida neid väheseidki.

Leevikesed on ühed neist, kes jäävad meie heitlikke talveilmu trotsima ja keda saabub nii Soomest kui Loode-Venemaalt pisut juurdegi. Osa rändab muidugi ka talveks lõuna poole. Olenevalt talvest võib nii metsades, asulates kui kultuurmaastikelgi liikuda kuni 300 000 lindu. Üldlevinud arvamusele vastupidiselt elutsevad leevikesed meil kogu aasta vältel. Põhjusi, miks neid silmapaistvaid sulelisi just talvega seostatakse, on mitmeid.

Kuna toidulaud on talvisel ajal sügavates metsades hulga ahtam, jätavad leevikesed tavapärased varjatud metsasopid seljataha ning seiravad lisaks metsaservasid ja kultuurmaastikke ning satuvad ka lindude toidumajadesse. Viimane toob nii mõnigi kord koduhoovi isegi metsalinde. Sügistalvisel ajal hakkavad need vintlased enam silma ka seetõttu, et puudelt ja põõsastelt langeb lehevammus, mis seal liikujaid kuude vältel varjas.

Mahlasest marjast leevike eriti ei hooli ja noka vahele haarab enamasti pihlakaseemneid. Foto : Karl Adami

Leevikesed otsivad salgakesi toitu

Talvel jagub arvestatavat valget aega vahel vaid veerandi jagu päevast ja siis keerleb leevikeste päevakava peaasjalikult toidu ümber. Nad on oma menüü kujundanud vastavalt aastaajale. Nii nakitsevad nad sügisel ja talvel pihlakatel, lodjapuudel, vahtra- ja saarepuudel seemneid. Erilised lemmikud näikse olevat just nimelt vahtra viljad. Et kevad oli küllaltki heitlik ja suve algus põuane, pole selleks hooajaks just väga paljudel vahtrapuudel vilju ette näidata. Kui mõnel kraavipervel või metsasihil, mis niitmata jäänud, laiuvad umbrohuribad, võib leevikesi kohata pigem seal. Üpris tihti olen talvisel ajal neid sulelisi silmanud ka raiesmikel ja noorendikes, kus leidub nii lehtpuid ja -põõsaid kui ka rohttaimi.